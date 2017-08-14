Aykut Kocaman neşteri vurdu! Ozan ve Volkan kararı

Fenerbahçe’nin Göztepe maçındaki kötü futbolu teknik direktör Aykut Kocaman’ın takımda yapmayı planladığı değişiklikleri öne çekmesine neden oldu.

Kocaman bir çok mevkide değişime gidecek ve önümüzdeki maçlara farklı oyuncularla çıkacak. Göztepe maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Şuursuzluk” ifadesini sıkça kullanan Aykut Kocaman, yapacağı değişikliklerle oyun içinde her şeyin daha düzenli olmasını sağlamaya çalışacak.

Volkan Demirel yedeğe

Sezon öncesi de iyi görünmeyen ve Göztepe maçında yediği hatalı golle büyük tepki çeken Volkan Demirel, yedeğe çekilecek. Kameni kaleyi devralacak. Bu değişim ilk maçtan itibaren uygulanacak.

Orta alanda değişim

Klasik Mehmet Topal- Josef ikilisi ile oynandığında takımın hücumda sıkıntı yaşadığını gören Kocaman, buraya iyileşecek Mehmet Ekici’yi monte edecek. Tecrübeli hoca, orta sahanın hücumda daha etkili olmasının üzerinde duruyor.

Ozan Tufan planı

Malaga’nın talip olduğu konuşulan Ozan Tufan’ın satışı öncelik kazandı. Görüşmeler bir an önce yapılıp en uygun sonuç alınmaya çalışılacak. Bu oyuncudan gelecek para stoper ve gerekirse bir forvet transferinde kullanılacak.

Giuliano sahaya

Yeni transfer Giuliano’nun bir an önce takıma adapte edilmesine çalışılacak. Kocaman, bu oyuncunun orta alandaki yaratıcılık sıkıntısını gidermesini bekliyor. Ondan 10 numara özelliklerini sonuna kadar göstermesini bekliyor.

Soldado’ya forma

Yeni transferlerden Roberto Soldado, bu hafta idmanlarda takıma uyum sağlarsa, beklentilerin hala uzağında kalan Robin van Persie’nin yerine takıma dahil olacak. Van Persie için de özel antrenman programı uygulanmaya devam edilecek.