Aykut Kocaman neşteri vurdu! 9 oyuncu gönderiliyor

Fenerbahçe'de önümüzdeki dönem de takımın başına geçecek olan teknik direktör Aykut Kocaman da resmi imzayı daha atmamasına rağmen kolları sıvadı. Yapılacak transferler konusunda yönetimle sürekli olarak temasta olan tecrübeli çalıştırıcı, gidecek ve kalacak oyuncular konusunda da önemli kararlar aldı.

3'Ü KESİN GİDİYOR

Kocaman yeni sezonda Emmanuel Emenike, Van der Wiel ve Miroslav Stoch'u kesinlikle takımda düşünmediğini ifade ederek kendilerine takım bulmalarını istedi.

YÖNETİM ONAY VERDİ

Yönetimin de onay vermesiyle birlikte üç futbolcuya da bu durum iletildi. Bunun yanı sıra Fenerbahçe'de birçok oyuncu da ipin ucunda… Tam 6 isim teknik direktör Aykut Kocaman'ın kararına göre ya kalacaklar ya da gönderilecekler.

TAKASTA KULLANILABİLİRLER

Aykut Kocaman'ın yanı sıra yönetimin de yeni sezonda takımda düşünmediği bazı isimler var. Ancak bu oyunculara, "Kendinize kulüp bulun" denmesine rağmen kesin olarak gözden çıkarılmış değiller. Sadece teklif gelmesi halinde gönderilmelerine onay verilecek. Gelmezse de bir şekilde takıma yapılacak yeni transferler için takasta kullanılacaklar.

Takımdan gönderilecek isimler şöyle: Ozan Tufan, Aatif, Alper Potuk, Volkan Şen, Fernandao, İsmail Köybaşı

Kaynak: Sporvadisi.com