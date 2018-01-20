Aykut Kocaman: Ne olursa olsun bu maçı kazanmamız gerekiyor

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Aykut Kocaman, Göztepe karşılaşması öncesi oyuncularına uyarılarda bulunmayı ihmal etmedi. Ligin ikinci yarısının çok zor geçeceğini belirten Kocaman’ın takımını şusözlerle motive ettiği öğrenildi:



“Zorlu dönemğene giriyoruz. Artık puan kaybına tahammülümüz yok. 1 puanlık kaybın bile bize vereceği zararlar, geri dönemeyeceğimiz bir yola girmemize sebep olabilir. Sezonun ilk yarısında inişli çıkışlı bir grafik sergilememize rağmen, sonlara doğru toparlanmamız bizim adımıza çok önemliydi. Şimdi önümüzde 17 maçlık bir final maratonu var. Her maçı tek tek düşünmemiz gerekiyor.”



‘Baskılı oynamamız lazım’



“Göztepe mücadelesi, bu periyotun ilk ve şu an için en önemli sınavı olacak. Çok iyi bir konsantrasyonla sahaya çıkmamız gerekiyor. Ne olursa olsun kazanmamız gereken bir karşılaşma. Rakibimizi asla hafife almadan, ilk dakikadan itibaren baskılı şekilde oynamamız gerekiyor. Konuşma bitti ve şimdi icraat zamanı. Sizlere inancım tam.”