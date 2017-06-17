Aykut Kocaman milli futbolcunun transferine onay verdi
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gençlerbirliği'nde forma giyen Ahmet Oğuz'ın transferine onay verdi.17 Haziran 2017 Cumartesi 11:48
Kanarya gelecek sezon her hattıyla göz kamaştırıcı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin son hedefi Ahmet Oğuz, Gençlerbirliği'nde gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselmişti. Fenerbahçe bu transferi tamamlamak için 1 milyon euro'luk bir bonservis bedeli düşünüyor.
SARI KARTI FAZLA
Ahmet Oğuz geçtiğimiz sezon ligde 31 karşılaşmada forma giydi. 1 kez kırmızı kart görürken, 10 kez de sarı kartla cezalandırıldı. 1 asist yaparken, gol atamadı.
Kadro derinliği için yeni hoca Aykut Kocaman'ın da transfere onay verdiği öğrenildi.
Kaynak: Sporvadisi.com