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Aykut Kocaman milli futbolcunun transferine onay verdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Gençlerbirliği'nde forma giyen Ahmet Oğuz'ın transferine onay verdi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 11:48
Aykut Kocaman milli futbolcunun transferine onay verdi

Kanarya gelecek sezon her hattıyla göz kamaştırıcı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin son hedefi Ahmet Oğuz, Gençlerbirliği'nde gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselmişti. Fenerbahçe bu transferi tamamlamak için 1 milyon euro'luk bir bonservis bedeli düşünüyor.

SARI KARTI FAZLA

Ahmet Oğuz geçtiğimiz sezon ligde 31 karşılaşmada forma giydi. 1 kez kırmızı kart görürken, 10 kez de sarı kartla cezalandırıldı. 1 asist yaparken, gol atamadı.
Kadro derinliği için yeni hoca Aykut Kocaman'ın da transfere onay verdiği öğrenildi.

Kaynak: Sporvadisi.com

 

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 11:48
  1. AYKUT KOCAMAN
  2. FENERBAHÇE
  3. Gençlerbirliği
  4. Ahmet Oğuz
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