Aykut Kocaman kamptan kovdu! Skandal görüntü

A Takımla birlikte Topuk Yaylası'na iki altyapı futbolcusunun kampta sigara içtiği tespit edildi. Oytun Özdoğan ve Kerem Bulut isimli futbolcuların sigara içtikleri belirlendi ve genç futbolcular kadro dışı bırakılarak İstanbul'a gönderildi.

Bu iki oyuncu, sosyal medyadan yaptıkları bir paylaşımda Topuk Yaylası'ndan cezaevi oalrak bahsetmiş ve görselde kül tablasının olması dikkat çekmişti. Bu görüntünün ardından harekete geçen Aykut Kocaman ve kurmayları iki oyuncuyu kamptan kovdu.