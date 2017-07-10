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Aykut Kocaman kamptan kovdu! Skandal görüntü

Sezon öncesi çalışmalarını Topuk Yaylası'nda sürdüen Fenerbahçe'de skandal bir fotoğraf ortaya çıktı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 20:28
Aykut Kocaman kamptan kovdu! Skandal görüntü

A Takımla birlikte Topuk Yaylası'na iki altyapı futbolcusunun kampta sigara içtiği tespit edildi. Oytun Özdoğan ve Kerem Bulut isimli futbolcuların sigara içtikleri belirlendi ve genç futbolcular kadro dışı bırakılarak İstanbul'a gönderildi.

Bu iki oyuncu, sosyal medyadan yaptıkları bir paylaşımda Topuk Yaylası'ndan cezaevi oalrak bahsetmiş ve görselde kül tablasının olması dikkat çekmişti. Bu görüntünün ardından harekete geçen Aykut Kocaman ve kurmayları iki oyuncuyu kamptan kovdu.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 20:28
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