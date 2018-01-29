Aykut Kocaman izin vermedi Volkan çıldırdı!

Süper Lig'de 19. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerken Sarı Lacivertliler, çok önemli bir iki puan kaybetti.

Karşılaşmaya "mutlak galibiyet" parolasıyla hazırlanan futbolcular öyle konsantre olmuşlardı ki, maçın son saniyesinde kullanılan kornerde Ali Palabıyık'ın maçı bitirip bitirmeyeceğine emin olmamasına rağmen ve kalesini boş bırakma pahasına Volkan Demirel'in gol atmak istediği ortaya çıktı.

"Hayır! Kalende kal!"

Tecrübeli file bekçisinin son saniyede kullanılan kornerde Trabzonspor ceza sahasına gitmek istediğini gören Aykut Kocaman ise kaptanı uyardı ve "Hayır! Kalende kal!" diyerek riske girmedi. Kornerin kullanılmasının ardından Fenerbahçe 1 korner daha kazandı ancak Ali Palabıyık sürenin dolduğunu belirterek maçı bitirdi.