Aykut Kocaman isyan etti!

Taraftarların maç 1-1 devam ederken oyuncuları ıslıklamasına değinen tecrübeli hoca, "Biz başka takımın oyuncuları ya da antrenörleri değiliz." diyerek tepki gösterdi. Yayıncı kuruluşa maçı değerlendiren Kocaman, "İşimizin zorluğunda ötesinde olduğunu görüyorum. 18. maçı oynadık. Rakipler pozisyona girmeden, biz onlara bir şekilde pozisyon hazırlıyoruz. Rakibimiz iyi organize olan, sert... Sertlik yapıyorlar anlamında söylemiyorum, bugün onu da yaptılar da. İyi dizayn edilmiş, kaliteli bir takım. Ama onlar pozisyona girmeden biz armağan ettik." dedi.

Taraftarların oyuncuları ıslıklamasına sitemkar bir yanıt veren tecrübeli hoca, "Biz başka takımın oyuncuları ya da antrenörleri değiliz. Canla başla Fenerbahçe'yi temsil etmeye çalışıyoruz. Doğru Fenerbahçelilerin, şampiyonluğu istiyorlarsa, doğru hareket etmelerinde fayda var. Oyuncuyu sürekli ıslıklamak doğru bir şey değil ki... Canla başla bir şey yapmaya çalışıyor bu çocuklar. Bu çekişmeyi bitirmemiz lazım bizim. Böyle olmaz yani." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın hakemine de değinen tecrübeli hoca, "Hakem iyi çocuk ama başka sahalarda maç yöneterkenki haller ile bu stattaki haller, bizim kendi içimizdeki durumlar yüzünden böyle oluyor." diye konuştu.

Teknik Direktör Aykut Kocaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları cevapladı.



Olumlu ve olumsuz anlamda sezona damga vuran bir takım olduklarını söyleyen Aykut Kocaman, “Bu sezona bir tarafıyla damga vuran ama bir taraftan da son dönemlerde her şeye rağmen bunu tersine çevirmek için çaba gösteren bir grupla devam ediyoruz. İnişlerimiz oldu, çıkışlarımız oldu ama rakip kalemize gelemedi. Rakibimiz çok iyi organize olmuş bir takım. Son derece doğru şekilde oynadık. Devre arasındaki çalışmalara bakıldığında istediğimiz puanda değiliz. Yoğun sakatlıkların olduğu bir devre arası oldu. Sahaya çıkarken taraftarın mükemmel heyecanı ve soyunma odasının mükemmel isteği ortaya çıktı. İyi başlangıç, doğru hareketler ve saha dizilişinin ardından Göztepe doğru şekilde sahaya yerleşerek, oyunun yönünü çevirmeye başladı. Uzun paslarla üstünlüğümüzü kırdılar ancak kalemize gelmelerine izin vermedik. 2. gol arayışı içinde olduğumuz anda sezona damga vuran o olay yine geldi. İlk gol pozisyonunu verdik ve yine isabetli bir şutla gol yedik. İkinci bölümde bazı oyuncular sürekli ıslıklandı. Taraftarlık başka bir şey, bu durumu yapanlara seyirci demek gerekiyor. Oyuncuların hem saha içindeki davranışları, maçı isteme hali, en az taraftarlar kadar maçı ve şampiyonluğu kazanmak istediğini gösterdi. Anlamak istemediğim bir durum ortaya çıkıyor. Bir dakikadan sonra oyuncu kaçar ama bizim oyuncularımız bu durumda değil. 6 haftalık periyot çok önemli. Anlamlandıramadığım şanssızlıklar yaşarken, seyircilerin bir kısmının futbolcuları oyundan düşürecek hamle yapmasını da anlamlandıramıyorum. Biz gururla ve şerefle Fenerbahçe’yi temsil ediyoruz. Birbirini yemeye çalışan bir grubu temsil ediyoruz şu anda. Her şeye rağmen çok kritik haftalar öncesinde bu maçı kazandıran bütün oyuncuları kutluyorum ve bu sevince ortak olan bütün taraftarlara da minnettarım. Bu çocuklar canla başla oynamaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.



“Dirar bu takımın olmazsa olmazı”



Golü yedikten sonra takımın düzeninin bozulduğunu söyleyen Kocaman, “Bizim takımımız bir düzen takımı. Son haftalarda puan ortalamamız yükseldi. Bugün maç fazlasıyla da olsa lider durumdayız. İlerleyen haftalarda bu durumu gideremezsek sıkıntı yaşayacağız. Biz bir şeyleri yapmak için sonuna kadar direneceğiz. Bu hem benim doğamda var hem de oyuncu grubunun ana karakteri bu şekilde” dedi.



Dirar’ın ıslıklanmasının önümüzdeki haftalarda kendisini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorulan Kocaman, “Dirar çok güçlü bir karakter. Zaman zaman basit hatalar yapıyor ama genel olarak bakıldığında yüksek oyunculardan birisi. Antrenör gözüyle bakıldığında Dirar bu takımın olmazsa olmazı. Seyircilere bir şey söylemiyorum, onlar ıslıklar. Ama taraftarlara şunu söylemek istiyorum, her zaman bireyselliklerini kullananlar daha değerli oluyor. Ama 80 metrelik parkurda gidip gelen, top taşıyan ve orta yapan kişiyi, hata yaptıkları zaman topun ağzına koyuyorlar. Bu takımın olmazsa olmaz en büyük güçlerinden birisi Dirar. Saha içinde ve dışında böyle. Düşeni kaldıran, her hata yapanı sahada kaldıran bir karakter. O olduğu sürece ben de ona, bu karakteri için her zaman destek olacağım. Son orta da karakterini gösterdi. Bunun gibi her maç 5, 6 orta yapıyor. Bizim de zaman zaman eleştirdiğimiz noktalar oluyor ama ilk düşündüğümüz, takım için yararı mı fazla zararı mı? Nabil Dirar, çok karakterli bir oyuncu ve umarım böyle devam eder. Golün ortasını yaptı, bundan birkaç dakika evvel de Soldado’ya güzel bir orta yaptı” diye konuştu.



“Bazı isimler tam randımanlı olamıyor”



Takımda yaşanan sakatlıkların oyuncuların verimi anlamında problem oluşturduğunu söyleyen Aykut Kocaman, “Takımdaki iki yönlü oyuncularımızdan bazıları sakatlık nedeniyle tam randımanlı oynayamıyor. Bu durum da oyuncu değişiklikleri yaparken en büyük endişemiz oluyor. Bu birkaç haftayı öyle ya da böyle kazanarak geçirmek bizim için çok önemli. Bugün yediğimiz gole kadar çok şikayet edeceğimiz bir durum gözükmüyordu. Golden sonra düzen de bozuldu ve sıkıntılar biraz daha arttı. Kazanmak için son saniyeye kadar mücadele eden bir takım vardı sahada ve benim için en önemli durum budur. Büyük takımların en büyük özelliklerinden birisi bu tip davranışlardır” dedi.



“Bazı olaylardan tabii ki etkileniyorum, sonuçta insanım”



İnsanların kadroda görmek istediği oyuncuların kadroda olmamasıyla ilgili olarak yapılan yorumlardan etkilenip etkilenmediği sorulan Aykut Kocaman, “Tabii ki etkileniyorum, sonuçta insanım. Bu durum zor ama yapabileceğim bir şey yok. Bu ülkede yaşayan bir insanım ve insanları tanımaya çalışıyorum. Bütün bunların içinde oyuna bakışımla, davranışlarımla şunu öğrendim, doğru bildiklerimi ısrarla ve inatla yapmaya devam edeceğim. Bugüne kadar mesleki anlamda bu şekilde ayakta kaldım. Sağda solda tanıtım yapmak için uğraşan bir adam değilim. Biz kendimizi işine ve çalıştığı kuruma adamış adamlarız. Hatasız olmayacaktır ama umarım hatalarım az olur. Onlarca hata yapıyoruz ama hatalarımızı düzelterek yolumuza devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.



“Ortak menfaatimiz Fenerbahçe”



İlk 6 haftada hedeflenen maksimum puanı toplamak istediklerini söyleyen Aykut Kocaman, “Başakşehir, Trabzonspor ve Beşiktaş deplasmanlarımız var. Temel amaç bu 6 haftalık periyotta 18 puan toplamak. Deplasmanda oynayacağımız maçlarda minimum kayıp hedefliyoruz. Her maçta puan kayıpları yaşanabilir. Artık takımlar çok kaliteli. En büyük transferimiz bu yaşanan heyecan ve istek. Ama birikmiş psikoloji ve gergin ortamı düzeltmemiz gerekiyor. Taraftarımızla sevinçleri ve sıkıntıları aynı anda yaşamaya başlarsak, en büyük transferimiz olur. Böyle giderse, 10 tane futbolcu da alsak aynı durum ortaya çıkacak. Temel bir problem var ve bunu halledemiyoruz. Hatalar yapan ve bu hataları düzelten bir grubuz. Oyuncuları biraz daha anlayabilirlerse en büyük transfer olur. Ortak menfaatimiz Fenerbahçe” diyerek sözlerini tamamladı.