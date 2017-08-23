Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aykut Kocaman: "İstediğimiz kadar gol atarız"

“Trabzon maçının son dakikalarındaki futbol bana umut verdi. Seyircimizin de desteğiyle bize turu getirecek kadar gol bulacağımıza yürekten inanıyorum.”

23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:44
Aykut Kocaman: "İstediğimiz kadar gol atarız"

“Trabzon maçının son dakikalarındaki futbol bana umut verdi. Seyircimizin de desteğiyle bize turu getirecek kadar gol bulacağımıza yürekten inanıyorum.”
 
Göztepe'den sonra Trabzonspor maçında da yaşanan puan kaybına rağmen “Şampiyon olacağız, öyle görünüyor” açıklamasını yapan teknik direktör Aykut Kocaman, 2-0’lık dezavantaja rağmen Vardar karşısında turu geçeceklerine emin. Trabzonspor karşılaşmasının özellikle son 20 dakikalık bölümünde sergilenen futboldan çok memnun kaldığı öğrenilen başarılı çalıştırıcı, taraftar desteğini de arkalarına almaları halinde izleyicilere bol gollü bir galibiyet sunacaklarına inanıyor.
 
"TARAFTAR BİZE İNANSIN"
 
YARINKİ kritik mücadeleyle ilgili “Biz Vardar’a istediğimiz kadar gol atarız, turu da rahat geçeriz. Bunu Trabzon maçında gördüğüm futbola dayanarak söylüyorum. İlk maçtan gerekli dersleri çıkardık. O yanlışlar bir daha tekrarlanmayacak. Bireysel hataları da minimuma indirmemiz durumunda işimiz daha kolaylaşacak.
BURADA seyircinin de rolü çok önemli. Trabzonspor karşısında takıma kattıkları pozitif havayı Vardar karşısında da bekliyoruz. Bu takıma inansınlar. Onları mutlu edeceğiz” ifadelerini kullanan Aykut Hoca, takımından bol gollü bir geri dönüş bekliyor.

Kaynak:Şampiy10

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 13:44
  1. Aykut Kocaman
  2. Fenerbahçe
  3. istediğimiz kadar gol atarız
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Darbeci olduğunu inkar ediyordu! Görüntüler izletilince şok oldu
    1. Darbeci olduğunu inkar ediyordu!..
    2. Mehmetçik "Kartal yuvası"nda vatan..
    3. Kazıklı Voyvoda kimdir?
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan-Mattis randevusu..
    5. İsrail Büyükelçisi'nden önemli..
    6. Kadir Topbaş'tan 'hastaneye..
    7. Bakanlıktan flaş 'yumurta' açıklaması!
    8. Ulaşılması zor ilaçları artık Türkiye..
    9. Et nasıl temizlenir? Kanlı et yıkanır..
    10. AB'yi şoke edecek karar: Terk edeceğiz!
    11. O rezaletin bir ucu Fetullahçı babaya..
    12. Skandal! Mustafa Kemal'e 'mason' diyen..
    13. İtalya'dan geliyor...Beşiktaş'a bir..
    14. Selçuk İnan Başakşehir'e, Emre..
    15. O ülkeden flaş Kandil açıklaması!..
    16. 'Topbaş hastaneye kaldırıldı'..
    17. 'Terörist' Can Dündar yine..
    18. Aykut Kocaman: "İstediğimiz kadar gol..
    19. Ahlaksızlıkta sınır tanımıyorlar!..
    20. Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nden 143..
    Barzani: Hayatımın en büyük yanlışıydı
    Barzani: Hayatımın en büyük yanlışıydı
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Nihat Genç çok sert konuştu… ‘Sözcü ve Cumhuriyet kapımı dahi çalamaz!’
    Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam
    Hükümetle memurlar anlaştı... İşte memurun alacağı zam
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...
    Artık kaçıyor… Cephe yarıldı! İçeri girdiler...