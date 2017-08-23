Aykut Kocaman: "İstediğimiz kadar gol atarız"

“Trabzon maçının son dakikalarındaki futbol bana umut verdi. Seyircimizin de desteğiyle bize turu getirecek kadar gol bulacağımıza yürekten inanıyorum.”



Göztepe'den sonra Trabzonspor maçında da yaşanan puan kaybına rağmen “Şampiyon olacağız, öyle görünüyor” açıklamasını yapan teknik direktör Aykut Kocaman, 2-0’lık dezavantaja rağmen Vardar karşısında turu geçeceklerine emin. Trabzonspor karşılaşmasının özellikle son 20 dakikalık bölümünde sergilenen futboldan çok memnun kaldığı öğrenilen başarılı çalıştırıcı, taraftar desteğini de arkalarına almaları halinde izleyicilere bol gollü bir galibiyet sunacaklarına inanıyor.



"TARAFTAR BİZE İNANSIN"



YARINKİ kritik mücadeleyle ilgili “Biz Vardar’a istediğimiz kadar gol atarız, turu da rahat geçeriz. Bunu Trabzon maçında gördüğüm futbola dayanarak söylüyorum. İlk maçtan gerekli dersleri çıkardık. O yanlışlar bir daha tekrarlanmayacak. Bireysel hataları da minimuma indirmemiz durumunda işimiz daha kolaylaşacak.

BURADA seyircinin de rolü çok önemli. Trabzonspor karşısında takıma kattıkları pozitif havayı Vardar karşısında da bekliyoruz. Bu takıma inansınlar. Onları mutlu edeceğiz” ifadelerini kullanan Aykut Hoca, takımından bol gollü bir geri dönüş bekliyor.

Kaynak:Şampiy10