Aykut Kocaman iki ismi gözden çıkardı

Kadrosunda hala Emenike, Fernandao ve Robin Van Persie olmak üzere 3 santrfor oyuncusu bulunan sarı lacivertlilerde Emenike ve Fernandao'nun takımdan ayrılmaları gündemde.

Bu futbolcular ile ilgili son kararı Topuk Yaylasında verecek olan Aykut Kocaman'ın kadroda en az 3 forvet oyuncusu bulunmasını istediği de gelen haberler arasında.

Kocaman'ın özellikle Robin van Persie'yi kesin olarak kazanmak istediği belirtildi. Bunun yolunun da Hollandalıyı tamamlayacak ikinci bir forvetten geçtiğini düşünen Kocaman, yönetime bu doğrultuda bir rapor sundu.

(beIN Sports)