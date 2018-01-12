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Aykut Kocaman iki ayrılığı birden açıkladı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, açıklamalarda bulunuyor...

12 Ocak 2018 Cuma 15:07
Aykut Kocaman iki ayrılığı birden açıkladı!

Tecrübeli hocanın açıklamalarından bazı satır başları:

"İlk yarının son 6 haftasında iyi toparlandık. Temel sorunlarla uğraşmaya çalışırken bazı çatırdamalar oldu ama üstesinden geldik."

"Oynama ihtimali yüksek grup 7 ay sonra ilk kez bu kadar uzun bir araya geldi. Sezona girişimizle bu giriş arasında bir fark olacak"?

Van Persie ve Ozan Tufan kararı!

"Robin van Persie ile ilgili konuşmak fayda sağlamaz artık. Yol ayrımı ihtimali yüksek, öyle gözüküyor"

"Ozan Tufan konusunda ikili görüşmesinde özel konuşmalar var. Herkesi ilgilendiren tarafı ise ikinci devrede takımı götürmek istediğim yerde Ozan'dan herhangi bir beklentim yok. Kimseyi kötülemiyorum, karalamıyorum, kimsenin önünü kesmiyorum. Bunu telafi etmenin benim açımdan kolay olmadığını gördüm, nokta. Basın toplantısını Ozan toplantısına çevirmenin de bir anlamı yok. Bir karar verdim doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Bunun sorumluluğunu almaya hazırım. Kendisine yeni bir yol çizmesi gerekiyor. Sert bir karar verdim. İstanbul'da bıraktım"

"Transfer istemiyor değilim"

"Benim kadroma olan inancım sonsuz. Her hangi bir oyuncu gelmese de yarışı son ana kadar kovalayacağımızdan eminim. Mevcut futbolcu grubunun yeterliliğine olan güvenim sonsuz. Transfer istemiyor değilim ama takımın temel sorunlarını çözmeyi tercih ederim".

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 15:07
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