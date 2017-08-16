Aykut Kocaman, Gomis'i van Persie yüzünden reddettmiş!

Pazartesi akşamının yıldızı Gomis’le Galatasaray’ın ilgilendiği dönemde menajeri tarafından Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye de teklif edilmişti... Siyah-beyazlı yönetim Aboubakar’dan haber beklediğini iletip, süre istemişti. Fenerbahçe yönetimi ise Aykut Kocaman’a Gomis ismini sormuştu. Kocaman’ın cevabı ise ''elimde van Persie gibi bir golcü var'' olmuştu.