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Aykut Kocaman, Gomis'i van Persie yüzünden reddettmiş!

Pazartesi akşamının yıldızı Gomis’le Galatasaray’ın ilgilendiği dönemde menajeri tarafından Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye de teklif edilmişti...

16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:09
Aykut Kocaman, Gomis'i van Persie yüzünden reddettmiş!

Pazartesi akşamının yıldızı Gomis’le Galatasaray’ın ilgilendiği dönemde menajeri tarafından Beşiktaş ve Fenerbahçe’ye de teklif edilmişti... Siyah-beyazlı yönetim Aboubakar’dan haber beklediğini iletip, süre istemişti. Fenerbahçe yönetimi ise Aykut Kocaman’a Gomis ismini sormuştu. Kocaman’ın cevabı ise ''elimde van Persie gibi bir golcü var'' olmuştu.

Kaynak: Fotospor

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 10:09
  1. Bafetimbi Gomis
  2. Gomis
  3. Aykut Kocaman
  4. Galatasaray
  5. Fenerbahçe
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