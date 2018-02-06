Aykut Kocaman faturayı ona kesti! 'Suç sende'

Fenerbahçe, Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kalırken, Dirar'ın 45. dakikada kafayla kendi ağlarını sarsması maça damga vuran an olmuştu. Golün ardından Volkan Demirel, topu kendisine bırakmayan arkadaşına çıkışmış ancak soyunma odasında gönlünü almıştı. Bu pozisyonla ilgili olarak Aykut Kocaman'ın, Volkan ile bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Tecrübeli file bekçisinin, "Dirar'a topu bana bırakması için bağırdım ancak sesimi duyuramadım" sözlerini sarf ettiği öğrenildi

Aykut Kocaman'ın ise bu karşılık, "Pozisyonda suç tamamen sende. Arkadaşınla iyi iletişim kurman gerekiyordu. Bunu yapamadıysan, kaleyi terk etmemeliydin" dediği kaydedildi. Volkan'ın bunun üzerine hatasını kabul ettiği belirtildi.