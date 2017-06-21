Aykut Kocaman Çek'lerin hayallerini suya düşürdü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Çek takımlarından Slavia Prag'ın büyük ölçüde anlaştığı Miroslav Stoch transferini veto etti. Slovak futbolcudan gelecek sezon faydalanmayı umduğunu belirten Kocaman, zarar ederek oyuncu göndereceğimize faydalanmayı deneriz ifadelerini kullandı.

PRAG YÖNETİCİ: TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ STOCH TRANSFERİNE ENGEL OLDU

Öte yandan konuyla ilgili olarak Slavia Prag yöneticisi Tvrdik yaptığı açıklamada, "Miroslav Stoch'un transferi için büyük ölçüde anlaşmıştık ancak yaşanan teknik direktör değişikliği transfere engel oldu" diye konuştu.

Miroslav Stoch geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maça çıkarken 5 gol attı, 3 de asist yaptı.