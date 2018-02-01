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Aykut Kocaman: Bizim şampiyon olma ihtimalimiz iki tarafta da çok zor gözüküyor

Aykut Kocaman, Giresunspor karşılaşması sonrasında flaş açıklamalarda bulundu.

01 Şubat 2018 Perşembe 01:40
Aykut Kocaman: Bizim şampiyon olma ihtimalimiz iki tarafta da çok zor gözüküyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Giresunspor'u son dakikada attıkları golle 2-1 mağlup ettikleri mücadelenin ardından flaş bir açıklama yaptı. Kocaman, hakemlerin kendilerine farklı davrandığını ve şampiyon olmalarının mümkün olmadığını belirtti.

"FENERBAHÇE TARAFTARI BUNU BİLSİN"

"Belki bir basın toplantısı ile birkaç cümle daha söyleyebilirim. Bizim taraftarımızın bir kısmı da, Ozan olayının da, Valbuena olayının da, bazen benim üzerimden de bir şeyler yaratmaya çalışıyor. Bugün çok net görüldü. Bu hakemlerin cesaretleri ve doğrulukları bizim karşımızda müthiş. Daha 1. dakikada sarı kart pozisyonu, müthiş yakaladı ama rakiplerimiz olunca görülmüyor. Burada daha 1. dakikada görülüyor. Alper Ulusoy'du galiba hakem, Karabük maçını oynuyoruz, 3 oyuncumuz sarı kart zincirinde; çat, çat, çat diye tam nokta atışı. niye rakiplerimize de olmuyor? Çok tecrübeli bir insanım, çok net gözüküyor. Bizim şampiyon olma ihtimalimiz iki tarafta da çok zor gözüküyor, Fenerbahçe taraftarı bunu bilsin. 

"BİZİM HAKEMLERİ YENME ŞANSIMIZ YOK"

"Beşiktaş'ı yendiğimiz maçtan sonra adeta Beşiktaş'ı neden yendik diye linç edildik ve Akhisar maçında hemen infaz. Bizim hakemleri yenecek gücümüz yok, bu organizasyonu geçecek güzümüz yok."

Haber Tarihi: 01 Şubat 2018 Perşembe 01:40
  1. Aykut Kocaman
  2. Fenerbahçe
  3. Giresunspor
  4. Ziraat Türkiye Kupası
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