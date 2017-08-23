Aykut Kocaman: Birinci adım...

Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına, takımın Slovak futbolcusu Martin Skrtel'le katılan Aykut Kocaman, ilk maçta aldıkları 2-0'lık sonucun işlerini zora soktuğunu belirtti.

Bir önceki turdaki Sturm Graz maçlarının kendileri için iyi geçtiğini anlatan Kocaman, "İlk maçta beklemediğimiz kadar kötü sonuç aldık. Bütün oyunun kontrolü bizdeydi ancak istemediğimiz şeyler başımıza geldi. Rakip eksikken uzatmada yediğimiz gol son derece yıkıcıydı. Turu zora soktu bu gol. İlk maçta kendi kendimize yediğimiz son golü çıkarmak için uğraşacağız." diye konuştu.

Turu geçmek için gollere ihtiyaç duyduklarını vurgulayan sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, "Atmak kadar önemli olan bir şey de gol yememek. Yemediğimiz anda atacağımız bir gol turu ortaya getirecektir. Birinci adım gol yememek." ifadesini kullandı.

SANTRFOR BELİRSİZLİĞİ

Mehmet Topal ile Josef de Souza'yı yan yana oynatmasının eleştirilmesiyle ilgili Kocaman, "Bunun sportif ve psikolojik açılımı var. Psikolojik olarak bakıldığında, bu düşünceyi reddetmek mümkün değil. Sportif olarak bakınca başka bir gerçek var. Oyuncuların pozisyon oluşturması kadar bazı futbolcuların topu rakipten alma becerisi de önemli. Benden önceki antrenörler zamanında da oldu. Fenerbahçe'nin temel problemi bence Topal ile Josef'in yan yana oynaması değil, sonuca gitme anlamında öndeki oyuncuların skor yapma sıkıntıları. Bunu çözmek için sürekli düşünüyorum. Bir şeyleri baştan bozarak değil, var olan bir şeyin üzerine yapmak daha sağlıklı geliyor bana. Bunun farkındayım ve bunu doğru yönetmek için çaba harcıyorum." ifadelerini kullandı.

"İHTİYACIMIZ VAR"

Aykut Kocaman, bir stoper transferine ihtiyaçlarının olduğu belirtti.

Şu anda ellerinde bu bölge için Roman Neustaedter ve Martin Skrtel'in bulunduğunu ifade eden Kocaman, "Giuliano ve Soldado'nun takıma adaptasyonunu bekleyeceğiz. Sayısal olarak mutlaka ve mutlaka bir stopere ihtiyaç var. Mehmet ve Josef'i de orada, ileride yaşayacağımız problemler oluşmadan önlem almak için zaman zaman oynatıyorum." diye konuştu.