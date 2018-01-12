Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aykut Kocaman açıkladı! Emre Belözoğlu...

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Başakşehir'den Emre Belözoğlu'nun transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

12 Ocak 2018 Cuma 16:25
Aykut Kocaman açıkladı! Emre Belözoğlu...

Emre'nin transfer gündemlerinde olmadığını ifade eden Kocaman, "Emre Belözoğlu ile ilgili bilgim yok. Ne Emre ile konuştum ne de yönetimden böyle bir şey geldi." yanıtını verdi.

Emre Belözoğlu da kısa bir süre önce Fenerbahçe'ye döneceği yönündeki iddialar hakkında, "Fenerbahçe benim çocukluğumda tuttuğum takımdı. Kendimi Fenerbahçe'ye çok ait hissettim. Bana çok değer gösteriyorlar. Kadıköy'ün havasını solumuş biriyim. Fenerbahçe iyi olmadığı zamanlarda da orada kazanmak hiç kolay olmadı. Ben Fenerbahçeliliğimi hiçbir yerde gizlemedim. Nasip olursa futbolu bıraktıktan sonra F.Bahçe ile yollarımız kesişir. Hayalim futbolu bıraktıktan sonra spor yöneticisi olmak.. Ama ne kadar olur ne kadar olmaz. Teknik direktörlük için UEFA pro lisansı aldım. TFF'nin sportif direktörlük lisans diplomasını da aldım" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 16:25
  1. Fenerbahçe Haberleri
  2. Fenerbahçe
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs ve kredi uyarısı
    1. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs ve..
    2. Türkçe yeterlik sınavı hangi..
    3. Karamollaoğlu'ndan 2019 seçimleri..
    4. Yunanistan'da polis ve göstericiler..
    5. Conte dakikalarla kazadan kurtuldu!
    6. Antalya’da uyuşturucu operasyonu: 12..
    7. Tanesi 875 liradan satılıyor
    8. Beykoz’da 1 etap uygulama imar..
    9. Dışişleri'nden İsrail'e çok sert tepki!
    10. O ülkede asker sokağa indi!
    11. Cinayet zanlısı emniyete gidip ’ben..
    12. FETÖ'cü Altan ve Alpay’dan ikinci..
    13. Yunanistan'dan Türkiye'nin tepkisine..
    14. Tunus devrim öncesine mi dönecek?
    15. Emre'den Fenerbahçe açıklaması! 'Kolum..
    16. AB'den İran açıklaması
    17. Rusya'ya ait İHA düşürüldü
    18. Bir adet kalkan 875 lira
    19. Facebook büyük bir değişime gidiyor
    20. Yunanistan'dan Türkiye'nin tepkisine..
    Türkiye'den Almanya'ya: Bunun karşılığı savaş açmak
    Türkiye'den Almanya'ya: Bunun karşılığı savaş açmak
    'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'
    'Zerre kadar kıymeti harbiyeleri yoktur'
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    İran'a büyük şok: Can kayıpları artıyor
    Cenaze namazında dikkat çeken detay!
    Cenaze namazında dikkat çeken detay!
    'Asıl isim Gül değil, B planındaki isim...
    'Asıl isim Gül değil, B planındaki isim...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 12.01.2018
    Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
    Bu ülkede Necdet Sezer’e “Kına yaksın” demek bile...
    Abdullah Gül’den son dakika açıklaması: Arkadaşlarla…
    Abdullah Gül’den son dakika açıklaması: Arkadaşlarla…