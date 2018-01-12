Aykut Kocaman açıkladı! Emre Belözoğlu...

Emre'nin transfer gündemlerinde olmadığını ifade eden Kocaman, "Emre Belözoğlu ile ilgili bilgim yok. Ne Emre ile konuştum ne de yönetimden böyle bir şey geldi." yanıtını verdi.



Emre Belözoğlu da kısa bir süre önce Fenerbahçe'ye döneceği yönündeki iddialar hakkında, "Fenerbahçe benim çocukluğumda tuttuğum takımdı. Kendimi Fenerbahçe'ye çok ait hissettim. Bana çok değer gösteriyorlar. Kadıköy'ün havasını solumuş biriyim. Fenerbahçe iyi olmadığı zamanlarda da orada kazanmak hiç kolay olmadı. Ben Fenerbahçeliliğimi hiçbir yerde gizlemedim. Nasip olursa futbolu bıraktıktan sonra F.Bahçe ile yollarımız kesişir. Hayalim futbolu bıraktıktan sonra spor yöneticisi olmak.. Ama ne kadar olur ne kadar olmaz. Teknik direktörlük için UEFA pro lisansı aldım. TFF'nin sportif direktörlük lisans diplomasını da aldım" ifadelerini kullanmıştı.