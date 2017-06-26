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Aykut Hoca istemiyor! Fenerbahçe'de 4 futbolcu gönderilecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, aralarında Kjaer'in de bulunduğu 4 futbolcunun satılmasına izin verdi.

26 Haziran 2017 Pazartesi 18:21
Aykut Hoca istemiyor! Fenerbahçe'de 4 futbolcu gönderilecek

Dört yıl aradan sonra Fenerbahçe’ye dönen teknik direktör Aykut Kocaman, yöneticilerle yaptığı toplantıda, yeni sezonda nasıl bir takım kuracağını anlattı.

İsmi, yaşı ve kariyeri ne olursa olsun hiçbir futbolcunun vazgeçilmez olmadığının altını çizen Kocaman, teklif gelen ve değerini bulan her oyuncunun satılabileceğini söyledi.

Tam konsantrasyonla mücadele etmesi gerektiğini belirten başarılı teknik adam, bu nedenle, takımdan ayrılmak isteyen futbolculara kolaylık sağlanabileceğini ifade etti.

Hürriyet'in haberine göre Kocaman'ın gitmesine izin verdiği 3 futbolcu:

1-Simon Kjaer
2-Ozan Tufan
3-Volkan Şen
4-Aatif

İSTEYENLER VAR AMA RESMİ TEKLİF YOK

Diğer Taraftan, yurt dışında kulüp aradıkları konuşulan Kjaer, Ozan ve Volkan Şen’e bugüne dek resmi bir teklif gelmediği belirtildi.

Bazı kulüplerin transferle ilgili niyetlerini sözlü olarak dile getirdiği, ancak bunların henüz resmiyete kavuşmadığı belirtildi

Üç oyuncunun bu nedenle 27 Haziran’da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına katılmaları bekleniyor.

RIZA HOCA İSTİYOR

Öte yandan, Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın, Sivasspor’u çalıştırdığı dönemde talebesi olan Aatıf Chahechouhe’nun kiralanmasını istediği belirtildi.

 

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 18:21
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