Aykut Demir tarih yazdı! Herkes onu konuşuyor...

28 yaşındaki savunma oyuncusu, kendisini eleştirenlere en iyi yanıtı sahadaki performansıyla verdi. Aykut Demir mücadeleci oyun yapısıyla taraftardan tam not aldı.

İlk yarıda takımının en iyilerinden olan Aykut, Başakşehir ile oynanan rövanş maçında attığı golle takımının tarih yazmasını sağladı.

Giresunspor 51 yıllık tarihinde ilk kez kupada çeyrek final oynayacak.