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Ayının kafası tenekeye sıkışırsa
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Ayının kafası tenekeye sıkışırsa
Tenekeye kafası sıkışan ayı zor anlar yaşattı.
08 Ağustos 2017 Salı 13:41
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kafası teneke kutuya sıkışan yavru ayı böyle kurtarıldı.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 13:41
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hakkari
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