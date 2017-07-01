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Ayılar gece vardiyasında çalışan işçilerin korkulu rüyası oldu

Kastamonu’nun Küre ilçesinde ayılar gece vardiyasının korkulu rüyası oldu.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:25
Ayılar gece vardiyasında çalışan işçilerin korkulu rüyası oldu

Küre Etibakır işletmelerinde gece devriyesinde gezerken çalışma sahasına giren ayılar işçilerin ve güvenlik personellerinin korkulu rüyası oldu. İşletme yetkilileri Orman ve Su işleri Bakanlığı Kastamonu il Şube müdürlüğünden destek istediler av koruma memurları Erdoğan Güloğlu ve Ahmet Çarklı Etibakır baraj ve bagir baba ormanlık alana yaban hayvanları için foto kapan kuruldu ve yabani hayvanlar takip edilerek korumaya alınacak.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:25
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