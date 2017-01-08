Aydoğan parlamenter sistemin çarpıklıklarını anlattı

Yeni Anayasa konusunda çalışmalar yapan Av. Aydoğan Ahıakın değişikliklerin kabulü ile beraber milletin yasama ve yürütme organlarını doğrudan ayrı ayrı oylarıyla berlirleyeceğini, yönetimde istikrarın, erken seçimlerle ülkemizin yorulmamasının sağlanması ile Türkiye’de hızlı kalkınma modelinin gerçekleşeceğini ifade etti.

AHIAKIN : “AK Parti'nin cumhurbaşkanlığı sistemini de içeren anayasa değişikliği teklifi, 9 gün süren görüşmelerin ardından geçen Cuma günü TBMM Anayasa Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyona 21 madde olarak gelen teklif, 18 maddeye düşürülmüştü. "Yedek milletvekilliği" maddesi tekliften çıkartılırken, cumhurbaşkanının kararnameleriyle ilgili 14. ve 15. maddeler de geri çekilmiş ancak bu maddeler teklifin 9. ve 11. maddelerine eklenmişti.

Anayasa değişikliğinin yapılabilmesi için iki tur oylama yapılacak. Referandum sürecine geçilebilmesi için oylamalarda teklifin 330 oy ve üzeri oyla kabul edilmesi gerekecek.

Sn. Bahçeli grup toplantısı devamında Anayasa çalışmaları için Meclis'te ve sonrasında referandum için 'evet' oyu vereceğini “Benim bir tek oyum var. Meclis'te de referandumda da evet diyeceğim.” şeklindeki açıklaması ile beraber şimdi gözler Meclis’teki oylamada ve MHP’li vekillerde olacak.

Bir çok maddesinde değişiklik yapılan teklifin Meclis ve Referandumda kabul edilmesiyle beraber yürütmenin başı Cumhurbaşkanı olacak, Başbakanlık makamı olmayacak. Ayrıca genel seçimler ve cumhurbaşkanlığı seçimleri 3 Kasım 2019'da yapılacak. Seçimin yapılacağı güne kadar milletvekillerinin ve Sn. Cumhurbaşkanının görevi devam edecek.”

AHIAKIN , Teklifle getirilen önemli değişiklikleri ise:

“Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiği kesilmeyecek, Cumhurbaşkanı partisinin genel başkanı da olabilecek. Cumhurbaşkanı, yardımcılarını ve bakanları milletvekilleri arasından kendi belirleyecek. Cumhurbaşkanı ve meclisin görev süresi 5 yıl olacak. Yerel seçimler Mart 2019'da yapılacak. Cumhurbaşkanı kararname ile bakanlıklar ve teşkilatların kurulmasına ve kapatılmasına karar verebilecek. Üst düzey kamu görevlilerini atama yetkisi Cumhurbaşkanında olacak. Cumhurbaşkanı hakkında Meclis Soruşturma Komisyonu açılması için 5'te 3, Yüce Divan'a sevk kararı için ise 3'te 2 çoğunluk aranacak. Cumhurbaşkanına olağanüstü hâl ilan etme yetkisi verilecek. 550 olan milletvekili sayısı 600'e çıkartılacak. 25 olan seçilme yaşı 18'e düşürülecek.” şeklinde belirtti.