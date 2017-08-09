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Aydınlıoğlu’dan körfez ilçelerine doktor müjdesi

AK Parti MKYK üyesi Balıkesir Milletvekili Ali Aydınloğlu, körfez ilçelerindeki hastanelerde yaşanan doktor açığı için müjde verdi.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:03
Aydınlıoğlu’dan körfez ilçelerine doktor müjdesi

Aydınlıoğlu, Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerimiz sonucu 45’i uzman, 25’i de pratisyen doktor olmak üzere toplam 70 doktorun Edremit başta olmak üzere Burhaniye, Havran ve Ayvalık’ta devlet hastanelerinde göreve başlayacağını söyledi.

İHA’ya açıklamalarda bulunan Aydınlıoğlu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan sağlığa çok büyük önem veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği “Şehir Hastaneleri” bunun en güzel örneğidir. Balıkesir sağlıkta hükümetimiz döenminde altın yılını yaşayor. Çok önemli yatırımlara imza atıldı, atılmaya da devam ediliyor. Önleyici tedbirlerde vatandaşlarımıza anlatılarak, eğitimle, görsel uygulamalar ile kalıcı davranışlar haline getirilmesi için Toplum Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Merkezlerini bir yandan inşa edip, bir yandan da hizmete açıyoruz. Hastanelerimizde bir bir yenileniyor. Çoğu yenilendi. Diğeleri de yapılmaya başlanmak üzere. Devlet hastanelerimizde doktor eksiğimiz vardı. Tamamlıyoruz. Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterimiz Servet Kocaöz’e doktor açığının tamamlanması için desteğinden dolayı teşekkür ediyorum”

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:03
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