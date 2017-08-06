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Aydın'da yunanistan'a kaçmaya çalışırken boğulan kişi adliye çalışanı çıktı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kızı ve eşiyle yasa dışı yollardan Yunan adalarına kaçmaya çalışırken lastik botun arızalanması sonrası bindiği jet skinin devrilmesi sonucu boğulan Mehmet Bingül'ün Nusaybin Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi'nde yazı işleri müdürü olduğu belirlendi.

06 Ağustos 2017 Pazar 15:02
Aydın'da yunanistan'a kaçmaya çalışırken boğulan kişi adliye çalışanı çıktı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün Güzelçamlı açıklarında kaçak geçiş yapmaya çalışanlar olduğu ihbarı üzerine bir lastik bottaki biri Suriye uyruklu 3 kişinin kurtarılması, bot yakınlarında bir cesede ulaşılması sonrası soruşturma başlattı. Ekiplerce yürütülen soruşturmada, cesedin Mehmet Bingül'e ait olduğu ortaya çıktı. Ekipler, bottakilerin de yazı işleri müdürünün eşi Ş. Bingül ve kızı K. Bingül olduğunu belirledi.

Nusaybin Adliyesi Asliye Ceza Mahkemesi'nde yazı işleri müdürü olarak görev yaptığı tespit edilen Bingül'ün, birkaç gündür işe gitmediği ve kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Kurtarıldıktan sonra gözaltına alınan Ş. Bingül, K. Bingül ve Suriye uyruklu İ.S.O'nun jandarmadaki sorgularının devam ettiği, ailenin kaçma nedeniyle ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Güzelçamlı açıklarında Suriyeli İ.S.O'nun kullandığı lastik botla Sisam'a kaçmaya çalışırken botun bozulması üzerine karaya dönen Mehmet Bingül, jet skinin batması sonucu ölmüş, kızı bota çıkarak kurtulmuştu.

Anne, kızı ve İ.S.O, gözaltına alınmış, jet skiyi kullandığı belirtilen M.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatılmıştı. 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 15:02
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