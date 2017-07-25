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Aydın'da tren, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde, tatlıcılık yaptığı ticari aracıyla hemzemin geçitten geçmek isteyen Ömer Şimşek, Denizli-İzmir seferini yapan yük treni ile çarpıştı.

25 Temmuz 2017 Salı 08:16
Aydın'da tren, hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı

Kaza sonucu sürücü yaralanırken, araçta büyük hasar meydana geldi.

Kaza, Aydın-İzmir Karayolu'nda Atatürk Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, gece yarısı meydana geldi. Ömer Şimşek, tatlıcılık yaptığı 42 ADR 09 plakalı ticari aracıyla, hemzemin geçitten karşı yöne geçmeye çalışırken, Denizli-İzmir seferini yapan yük trenini fark etmedi. Trenle çarpışan araç savruldu. Şimşek, şans eseri yaralı olarak kurtulurken, araçta büyük hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Şimşek'i ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 08:16
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