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Aydın'da trafik kazası: 3 kişi yaralı

Kuşadası'nda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç orta refüje çarparak aydınlatma direğini devirdi. Kazada araçta bulunan 3 kişi hafif yaralandı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 09:20
Aydın'da trafik kazası: 3 kişi yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. 42 yaşındaki Yusuf Noyan Tekus yönetimindeki 09 BR 179 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdi.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Araç, orta refüjde bulunan demir bariyer ve aydınlatma direklerine çarparak karşı yola geçti. Kazada sürücü Yusuf Noyan Tekus ile araç içerisinde yolcu konumunda bulunan Ayça Yereyakın (14) ve Ayla Cici (45) yaralandı.

Kazayı gören çevredekilerin bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Öte yandan, karşı yönden gelen 3 araç da devrilen direk ve kopan bariyer parçalarının yola savrulması nedeniyle hasar gördü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 09:20
  1. AYDIN
  2. KAZA
  3. KUŞADASI
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