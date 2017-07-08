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Aydın'da trafik kazası: 2 kişi yaralı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 16:00
Aydın'da trafik kazası: 2 kişi yaralı

Kaza, Nazilli Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi ile Ordu Caddesi’nin kesiştiği döner kavşakta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; belediye istikametinden seyreden 09 CCV 34 plakalı araç sürücüsü A.Y. o sırada kavşaktan dönmekte olan A.M.B. kontrolündeki 09 NH 291 plakalı aracı son anda fark etti.

YARALILARIN DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Ani fren yapan A.Y. hızını alamayarak 09 NH 291 plakalı araca yandan çarptı. Kazanın şiddeti ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırılırken araçların sürücüleri ise asayiş ekipleri ile birlikte karakola sevk edildi. Öte yandan hastaneye götürülen yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 16:00
  1. AYDIN
  2. NAZİLLİ
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