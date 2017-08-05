Aydın’da silahlı tarama 3 yaralı
Aydın’da öğlen saatlerinde meydana gelen silahlı taramada aynı aileden 3 kişi yaralandı. Olaydan sonra otomobille kaçan saldırgan ya da saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:04
Olay öğlen saatlerinde Atatürk Bulvarı ADÜ Diş Hastanesi köşesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; içinde aynı aileden Fehmi, Cemil ve Hikmet P’nin bulunduğu lüks otomobilin taranma nedeni belirlenemedi. Olayda yaralanan 3 kişi bölgeye çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis olayın bir hesaplaşma olduğunu değerlendirirken, olayda saldırgan şahsın silahındaki tüm mermileri kullandığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri Efeler ilçesi Ata Mahallesi’nde çalışma başlattı. Olayın zanlısı olarak aranan M.K. isimli şahsın kullandığı otomobil Ata Mahallesi’nde bulunarak bölgeden çekildi. Polis ekipleri zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.