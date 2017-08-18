Aydın'da pompalı tüfekli komşu dehşeti!

Aydın'ın Efeler İlçesi'nde iki komşu arasında çıkan kavgada, Adnan Gök'ün pompalı tüfekle ateş açması sonucu 10 yaşındaki Efe Harman, babası Olcay Harman ve amcası Turgay Harman yaralandı.



Olay, Orta Mahalle 221 sokakta dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Efe Harman sokakta arkadaşlarıyla gündüz oyun oynadı. Komşuları olan Adnan Gök çocuklara kızarak küfür etti. Akşam işten gelen Olcay Harman, (40) eşi Kezban Harman'ın çocuklarına küfür edildiğini anlatması üzerine Adnan Gök'in evinin önüne gitti. Adnan Gök ile Olcay Harman arasında küfürlü tartışma çıktı. Bu sırada evdeki pompalı tüfeği alarak balkona çıkan Gök, tüfeğini rastgele ateşlemeye başladı. Etrafa saçılan saçmalar Efe Harman'ı karnından, baba Olcay Harmanı sırtından ve Efe'nin amcası Turgay Harman'ı (45) ise kolundan yaraladı. Baba ve oğlu ile birlikte Turgay Harman da kanlar içinde yere yığıldı. Komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıların ambulanslarla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Turgay Harman'ın sağlık durumunun iyi olduğu, baba Olcay Harman ve oğlu Efe Harman'ın ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Adnan Gök, daha sonra olay yerine gelen polisler tarafından tüfeği ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.