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Aydın'da otomobil polis aracına çarptı: 2 polis yaralı

Nazilli ilçesinde bir otomobilin çarptığı araçtaki devriye ekibinde görevli iki polis yaralandı.

15 Şubat 2018 Perşembe 08:27
Aydın'da otomobil polis aracına çarptı: 2 polis yaralı

Hürriyet Caddesi'nde devriye gezen Servet Kara  (47) idaresindeki 09 A 8648 plakalı polis aracına, Necip D. idaresindeki 09 F  9919 plakalı otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen polis aracındaki sürücü Kara ve meslektaşı Mehmet Sarı (53) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet  Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsünün ise aşırı hız yaptığı  tespit edildi.

Alkol muayenesi yaptırmak istemeyen ve polise zor anlar yaşatan Necip D. gözaltına alındı.
 

Haber Tarihi: 15 Şubat 2018 Perşembe 08:27
  1. Aydın

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