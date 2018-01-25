Aydın'da korkunç kaza! Aracıyla 10 takla attı sonrası dehşet

Kaza, Aydın-Denizli karayolu Yenipazar Kavşağı yakınlarında saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Tahsin Dinleyen (45) idaresindeki 48 Y 1144 plakalı otomobil, düz yolda seyrederken bir anda savrulmaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini iyice kaybetmesiyle tamamen kontrolden çıkan otomobil takla attı. Yaklaşık 10 kez takla atan otomobil, ağır hasar gördü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Tahsin Dinleyen’in hayatını kaybettiğini belirledi. Araç içine sıkışan Dinleyen’in cenazesi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Karayolunda trafik kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Olayın görgü tanıkları otomobilin düz yolda gayet normal şekilde seyrederken bir anda kontrolden çıktığını ve takla atmaya başladığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.