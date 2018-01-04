Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aydın'da kayıp ihbarı verilen 3 kız bulundu

Aydın'ın Çine ilçesinde ailelerinin yılbaşı akşamından  beri haber alamadığı 3 kız bulundu.

04 Ocak 2018 Perşembe 14:55
Aydın'da kayıp ihbarı verilen 3 kız bulundu

Soğancılar Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki  N.A, 16 yaşındaki kardeşi B.A. ile Şevketiye Mahallesi'ndeki arkadaşları 17  yaşındaki G.T.'nin ailelerinin başvurusu üzerine polis ekipleri, çalışma  başlattı.

Ekipler, kayıp kızlardan G.T'yi, Nazilli'den Çine'ye giden yolcu  minibüsünde evine dönerken buldu.

N.A. ve kardeşi B.A'yı arama çalışmaları sürerken kayıp kızların  annesi Ö.A, çocuklarının Uşak'taki akrabalarının yanında olduğunu bildirmesi  üzerine çalışmalara son verildi.

G.T. ile Uşak'tan getirilen N.A. ve kardeşi B.A, ailelerine teslim  edildi.

Haber Tarihi: 04 Ocak 2018 Perşembe 14:55
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hiç geçmediği köprüden cezasından icralık oldu
    1. Hiç geçmediği köprüden cezasından..
    2. Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 4..
    3. Avrupa Birliği'nden Türkiye açıklaması
    4. Kahramanmaraş'ta kadınlara özel otobüs
    5. Pakistan ile Hindistan askerleri..
    6. Eli kanlı İsrail askeri Batı Şeria’ya..
    7. Muslera o isimleri takip etti!
    8. Beyaz Saray'da çalışanları korkutan..
    9. İran'dan misilleme! İsrail'i vuracak...
    10. 3 gün eşi ve kızının cesediyle yaşadı
    11. Kırmızı alarm! Velilere 'çocuklarınızı..
    12. AB'den Türkiye açıklaması: Devam..
    13. Adalet Bakanı: Türkiye'ye saldırıdır
    14. Bakanlık kayak merkezi Uludağ için..
    15. Rus şirketten Türkiye açıklaması:..
    16. ASELSAN'dan dev anlaşma
    17. O saldırılar ABD'yi yıkabilir...
    18. Diyanet'ten dikkat çeken Cuma Hutbesi
    19. Trump'tan açıklama: Aptallar ama...
    20. Ve beklenen oldu! Devrim Muhafızları..
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    O ülke Türklere yüzbinlerce hektar toprak verdi!
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Akşener'in iddiası Tokatlıları fena kızdırdı
    Putin’in koltuğuna aday
    Putin’in koltuğuna aday
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Rusya'dan ABD'ye 'İran' teklifi: İsterseniz oradan başlayın
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama
    Erdoğan görüşmesi sonrası İran'dan açıklama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.01.2018
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    Hindistan'dan şaşırtan S-400 hamlesi!
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha
    ABD Katar'ı haraca bağladı! Bir anlaşma daha