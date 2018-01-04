Aydın'da kayıp ihbarı verilen 3 kız bulundu
Aydın'ın Çine ilçesinde ailelerinin yılbaşı akşamından beri haber alamadığı 3 kız bulundu.04 Ocak 2018 Perşembe 14:55
Soğancılar Mahallesi'nde yaşayan 19 yaşındaki N.A, 16 yaşındaki kardeşi B.A. ile Şevketiye Mahallesi'ndeki arkadaşları 17 yaşındaki G.T.'nin ailelerinin başvurusu üzerine polis ekipleri, çalışma başlattı.
Ekipler, kayıp kızlardan G.T'yi, Nazilli'den Çine'ye giden yolcu minibüsünde evine dönerken buldu.
N.A. ve kardeşi B.A'yı arama çalışmaları sürerken kayıp kızların annesi Ö.A, çocuklarının Uşak'taki akrabalarının yanında olduğunu bildirmesi üzerine çalışmalara son verildi.
G.T. ile Uşak'tan getirilen N.A. ve kardeşi B.A, ailelerine teslim edildi.