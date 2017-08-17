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Aydın'da ishale hattı kazısından tarih fışkırdı

Aydın’ın Efeler ilçesinde DSİ tarafından yürütülen isale hattı kazısı sırasında Roma dönemine ait olduğu sanılan oda mezar bulundu.

17 Ağustos 2017 Perşembe 09:43
Aydın'da ishale hattı kazısından tarih fışkırdı

Efeler ilçesi Veysipaşa Mahallesi Çankaya Caddesinde, Devlet Su İşleri’nin (DSİ) yürüttüğü isale hattı çalışmasında kazı yapan operatör kepçenin ucunun bir kayaya dokunduğunu fark etti. Kayanın kepçeyle çekilmesi sonucu birden göçük oluştu. Çukurda tarihi yapı olduğunu fark eden kazı ekibi, durumu yetkililere haber verdi. Bu alanda inceleme yapan Aydın Müze Müdürlüğü arkeologları, yapının Roma döneminden kalan bir oda mezar olduğunu belirledi.

Aydın Müze Müdürlüğü ekiplerince mezarda kurtarma kazısı başlatıldı. Oda mezar şeklinde ortaya çıkan kalıntının Roma dönemine ait olduğu tespit edildi. Müze görevlileri, tarihi mezarın tamamıyla ortaya çıkarılması amacıyla alanı koruma altına alırken, ishale hattı kazı çalışmaları 15 gün süreyle durduruldu.

Öte yandan vatandaşlar tarihi mezar bulunduğunu öğrenince büyük heyecan yaşarken polis ekipleri kalıntıların korunması amacıyla gece boyunca bölgede devriye attı. Kurtarma kazısı çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiği oda mezarın büyük bir kısmının ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2017 Perşembe 09:43
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