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Aydın’da imam kaza yaptı cenaze ortada kaldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde, cenaze defin işlemi için mezarlığa giden imamın kullandığı aracın 1,5 metre yüksekten düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralanan imamın yerine cenazeyi başka bir din görevlisi defnetti.

22 Ağustos 2017 Salı 17:21
Aydın’da imam kaza yaptı cenaze ortada kaldı

Efeler Kemer Camii imamı Hüseyin G., öğle namazını müteakip cenaze defin işlemi için 09 BC 241 plakalı panelvan aracıyla Kemer Mezarlığı’na gitti. Mezarlık içerisinde kazılan kabri arayan imam Hüseyin A., yanlış alana gittiğini fark edince geri dönmek istedi. Beraberindeki 4 kişi ile birlikte kabrin bulunduğu bölgeye hareket eden imam Hüseyin A.’nın kullandığı araç, sürücünün yoldaki kot farkını fark edememesi üzerine 1,5 metrelik yükseklikten düşerek ters devrildi. Kazada, sürücü Hüseyin A. ile birlikte araçta bulunan 4 kişi yaralandı. İmam Hüseyin A. ayakta tedavi edilirken; diğer yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

DEFİN İŞLEMLERİNİ BAŞKA GÖREVLİ YAPTI

Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan imam Hüseyin A., yoldaki kot farkını göremediğini, düz yolda giderken bir anda aracın devrildiğini söyledi. Kazanın hafif atlatıldığını ifade eden Hüseyin G., araçtaki diğer 4 kişinin çok önemli bir şeyinin olmadığını belirtti. Görevli imam Hüseyin A. kaza yapınca Kemer Mezarlığı’ndaki cenaze defin işlemini başka bir din görevlisi gerçekleştirdi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 17:21
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