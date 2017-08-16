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Aydın'da içme suyu şebekesinde anıt mezar çıktı

Aydın'da, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 21'inci Aydın Bölge Müdürlüğü tarafından Efeler İlçesi'ne yapılan içme suyu isale hattının kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait olduğu sanılan anıt mezar bulundu.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:36
Aydın'da içme suyu şebekesinde anıt mezar çıktı

Olay, bu sabah Veysipaşa Mahallesi Çankaya Caddesi'nde meydana geldi. DSİ'nin içme suyu isale hattı kazısı yapan şirket işçileri, kazı yaparken kepçenin kaya parçasına çarptığını fark etti. Kepçe operatörü ve işçiler, kazdıkları çukura baktıklarında bir anıt mezar olduğunu görünce çalışmayı durdurdu. Durum Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Kazı yapılan yere gelen yetkililer, anıt mezarı inceledikten sonra Roma Dönemi'ne ait olabileceği ifade edilerek çalışmaları 15 gün durdurdu. Anıt mezar, yapılan inceleme ardından içme suyu isale hattı çalışmalarına devam edileceği belirtildi.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:36
  1. anıt mezar
  2. içme suyu
  3. şebeke
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