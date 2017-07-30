Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Aydın’da hac eğitim semineri düzenlendi

Aydın İl Müftülüğü hacı adaylarının haccı daha iyi anlaması ve öğrenmesi amacıyla Külliye Camisinde hac eğitim semineri düzenledi.

30 Temmuz 2017 Pazar 10:40
Aydın’da hac eğitim semineri düzenlendi

Seminerde Müftü Ömer Kocaoğul, Müftü Yardımcısı Zekeriya Çallı, kafile başkanları ve hac görevlisi olan din görevlileri,hacı adaylarına sunumlarda bulundu.

Hacı adaylarına seslenen Müftü Ömer Kocaoğul, “Kâbe’nin etrafı, Cenab-ı Hakk’ın rahmet nazarlarının tecelligahıdır. Hacı, bu mübarek yerde, ayakları çıplak, başı açık, beyaz kefenler misali evladı iyalini, her şeyini Allah’a ısmarlamış mübarek insandır. Bu kutsal mekânda, manevi zevk ve neşeyle dolmalı, mahşeri hatırlamalı, derin bir tefekkürle kendinden geçmelidir.Allah’ın huzurunda bir nokta, bir zerre haline gelmeli, günahların affı için, tavafın kabulü için, sessiz sessiz gözyaşı dökmeli, meleklerin uçuşlarını andıran tavaflar yapılmalıdır” dedi.

Seminerde yapılan sunumlarda, “Haccın Hikmeti ve Hacdaki Sembollerin Anlamı”, “Ana Hatlarıyla Hac Menasiki”, “Yolculuğa Çıkmadan Önce Maddi ve Manevi Hazırlık”, “İbadet Bilinci ve Hac İbadeti”, “Kadınlara Özgü Konular” ve “Temel Sağlık Bilgileri” ve Hac Yolculuğu öncesi Hacı adayları ve görevliler arasında koordinasyon gibi konulara değinildi.

Seminerde maket Kabe’de uygulamalı hac provası yapıldı. Seminere katılan hacı adayları seminerden ve uygulamalı hac provasından çok etkilendiklerini ifade ederek yetkililere teşekkür etti.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 10:40
  1. Aydın
  2. Çal
  3. Hac
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spartak Moskova Roman Neustadter'i istiyor
    1. Spartak Moskova Roman Neustadter'i..
    2. Resmi plakalı araçların denetimi..
    3. TEM'de otomobil TIR'a çarptı: 1 ölü, 2..
    4. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan hızlı..
    5. Mersin'de sahte içki operasyonu: 1..
    6. Kahramanmaraş’ta gelinlik fiyatları..
    7. 9 yabancı uyruklu şahıs yakalandı
    8. Kızkalesi'nde turist yoğunluğu
    9. Pasinler’de orman yangını
    10. Köy yolları sıcak asfalta kavuşuyor
    11. Hurmacı, Akhisar’da kalıyor
    12. ABD polisi sokaklarda silah topluyor
    13. Karabuğday hasadı çiftçinin yüzünü..
    14. Emekliye zam planı
    15. Konya'da 300 kök Hint keneviri bulunan..
    16. FETÖ'cüler Duruşma salonuna o sırayla..
    17. Hakkari'den acı haber! 1 şehit...
    18. Bodrum'da gece klubüne silahlı saldırı!
    19. Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahidi oldu
    20. Yılmaz Büyükerşen'e saldırıda gözaltı..
    Fatih Terim hakkında suç duyurusu
    Fatih Terim hakkında suç duyurusu
    Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' mesajı ime?
    Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara çekilsin' mesajı ime?
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    TOKİ'den sadece 79 bin TL'ye ev fırsatı
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi
    Bakan Çavuşoğlu'ndan hızlı tren müjdesi