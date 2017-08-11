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Aydın’da fırtınanın izleri henüz silinemedi

Aydın’da hafta sonu gerçekleşen yağış ve fırtınanın izleri halen devam ediyor. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen fırtına çatıcıların işlerini yoğunlaştırırken, fırtınada il genelinde çok sayıda ev ve besihane çatısının zarar gördüğü belirtildi.

11 Ağustos 2017 Cuma 09:51
Aydın’da fırtınanın izleri henüz silinemedi

Aydın’da fırtınanın etkili olduğu yüksek kesimlerde standartlara uygun yapılmadığı belirlenen birçok çelik çatı adı verilen çatılarda zarar oluşurken, yaşanan fırtınadan sonra sanayide de işlerin yoğunlaştığı belirtildi. Daha çok kış sezonunda yoğun olan çatıcılar yaz döneminde de fırtına nedeniyle yoğun günler yaşarken bazı vatandaşlar fırtınada çöken çatılardan dolayı hayvanların da zarar gördüğünü belirttiler.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 09:51
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