Aydın'da FETÖ'cü asker teslim oldu

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin soruşturma dosyasında ismi geçtiği öğrenilen Germencik İlçe Jandarma Komutanlığında görevli astsubay Ş.S, örgüt mensubu olduğunu itiraf ederek İl Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

Öte yandan, soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkartılan Erzincan'da görevli astsubay O.A, bu kentte gözaltına alınarak Aydın'a getirildi. İki zanlı, işlemleri için Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.