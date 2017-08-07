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Aydın'da düğün kanlı bitti

Aydın'ın Çine ilçesindeki bir düğünde, kimliği belirsiz kişi tarafından av tüfeğiyle açılan ateş, 11 yaşındaki Güray Kaygusuz’un ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

07 Ağustos 2017 Pazartesi 08:23
Aydın'da düğün kanlı bitti

Olay, saat 18.30 sıralarında Karakollar Mahallesinde yapılan bir düğünde, meydana geldi.

Düğün sırasında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından av tüfeği ile havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonrası tüfekten çıkan saçmalar biri çocuk 5 kişiye isabet etti. Yaralanan Güray Kaygusuz, Hüseyin Okuyan (34), Serap Gültekin (24), Özay Öztürk (19) ve emre can Katarbaşı (37) ihbar üzerine gelen ambulanslarla Çine Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Çine Devlet Hastanesi’nden, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne ambulansla sevk edilen Güray Kaygusuz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

2 ÇOCUĞUN DAHA ÜZERİNDEN SİLAH ÇIKTI

Jandarma tarafından köyde ve düğün salonunda yapılan aramada 2 çocuğun üzerinde daha silah ele geçirildi. 

GÖZALTINA ALINDILAR

Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında düğün salonunda bir kişinin ölümüne ve 5 kişinin de yaralanmasına sebep olan 14 yaşındaki M.Ö.’nün yanı sıra E.Y.G. ve E.C.K. isimli çocukların üzerinde de silah ele geçirildiği öğrenildi. Olayda açtığı ateş sonucu ölüme sebep olan M.Ö. ile birlikte E.Y.G. ve E.C.K. da gözaltına alındı.

Olayla ilgili tahkikatın sürdürüldüğü bildirildi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2017 Pazartesi 08:23
  1. Aydın
  2. düğün
  3. çine
  4. GÜNCEL Haberleri
  • PolatPolat44 dk önce
    Düğünlerde silah atmayı, patlayıcı kullanmayı yasaklamak hükümetin bir talimatına bakar. Ama oy kaygısı ile Akp bunu yapmaz. Düğün bahanesi ile sabahlara kadar zırıltı yapıyor, insanları rahatsız ediyorlar. Çalınan müzik denen gürültünün sesi tüm şehirden duyuluyor.
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