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Aydın’da “Demokrasi Destanı” adlı tiyatro gösterisi sahnelendi

Eğitim Bir Sen Aydın Şubesi ile Efeler Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen‘15 Temmuz Demokrasi Destanı’ adlı tiyatro gösterisi sahnelendi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:25
Aydın’da “Demokrasi Destanı” adlı tiyatro gösterisi sahnelendi

Aydın Hidayet Sayın Kültür Merkezinde sahnelenen ‘15 Temmuz Demokrasi Destanı’ adlı tiyatro gösterisi ile 15 Temmuz hain darbe girişimi anlatıldı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’inde izlediği tiyatro oyununa ilgi fazla olurken, tiyatro gösterisi beğenildi.Yoğun bir katılın olduğu Tiyatro gösterisi ile Fetö terör örgütünün 15 Temmuz 2016 tarihinde yapmaya çalıştığı darbe girişimi anlatılarak, o gece yaşananlar izleyicilere aktarılmaya çalışıldı.

Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, tiyatro oyununu çok beğendiğini belirterek, oyuncuları tebrik etti. Ayrıca Vali Köşger, bir daha Türk Milletinin bu tür darbe grişimleri ile karşı karşıya kalmaması dileğinde bulundu.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:25
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