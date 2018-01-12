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Aydın'da bir tutam et için ördekleri katlettiler

Milliparka gizlice silah sokan 5 kişi avladığı 22 ördek ve kuşla yakalandı

12 Ocak 2018 Cuma 10:15
Aydın'da bir tutam et için ördekleri katlettiler

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan ve koruma altındaki Dilek Yarımadası Milli Parkı’na gizlice silah sokan 5 kişi avladığı 22 ördek ve kuş ile yakalandı. Şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunulurken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi tarafından 5 kişiye 28 bin 600 TL para cezası kesildi.

  Bir ihbarı değerlendiren Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Dilek Yarımadası Milli Parkı’na baskın yapıldı. Yapılan baskından avlanmakta olan 5 kişi yakalandı. Şahısların çantalarında ve üzerlerinde aram yapan ekipler 5 adet ördek ile birlikte çeşitli cinslerde 22 adet kanatlı ele geçirildi.

  Yasak bölgede kaçak av yapan 5 kişi haklarında yasal işlem yapılmak üzere jandarmaya teslim edilirken,  şahıslara da 28 bin 600 lira ceza kesildi.

  Bölgede denetimlerin gece gündüz devam ettiğini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları ve avcılık yapan kişileri doğaya saygılı olmaya çağırdılar.

  Jandarma tarafından silahları ile birlikte gözaltına alınan şahısların sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 10:15
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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