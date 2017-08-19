Aydın’da av sezonu başladı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şubesi Müdürlüğünce, 2017-2018 Merkez Av Komisyonu kararları ile av sezonunun Ege Bölgesi için Bıldırcın, Üveyik, Yaban Domuzu, Alakarga, Küçük karga, Ekin kargası, Leş kargası ve Saksağan için başladı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4.Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bölge müdürlüğümüze bağlı Manisa, İzmir, Aydın ve Muğla illerimizde 19 Ağustos 2017 Cumartesi günü av sezonu açıldı. Av sezonu boyunca yalnızca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatil günlerinde belirlenen avlanma saatlerinde av yapılabilecektir. Yaban hayvanlarının biyolojik gelişimlerindeki iklimsel olarak oluşan bölgesel farklıklar dikkate alınarak hazırlanan avlanma süreleri ve limitlerine tüm avcıların uyması gerekmektedir” denildi.