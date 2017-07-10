Aydın’da aşırı sıcaklar yaşlı adamı bayılttı

Efeler Ayakkabıcılar Çarşısı’nda alışveriş yaptıktan sonra Aydın Ticaret Odası önündeki durakta beklerken yere yığılarak baygınlık geçiren 75 yaşlarındaki vatandaşa önce çevredeki esnaflar yardım etti. Esnaf 112 Acil Servisi aramasın ardından soğuk suile serin tutulan ve konuşamadığım için ismi henüz belirlenemeyen vatandaşa olay yerine gelen ambulansla yapılan ilk müdahalenin ardında Aydın Devlet Hastanesine kaldırıldı.