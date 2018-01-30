Aydın’da 8 bin litre sahte içki ele geçirildi

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde İncirliova ilçesi Sınırteke Mahallesi’nde bulunan bir çiftlikte, piyasaya sürülmeye hazır vaziyette sahte içki bulunduğu yönünde bilgi elde edildi.

KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı görevlilerinin çiftlikteki ikamet ve müştemilatlarında yaptığı aramada 5 adet plastik tank içerisinde yaklaşık 8 bin litre sahte içki olduğu değerlendirilen sıvı madde ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.