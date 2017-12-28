Aydın'da 20 Suriyeli göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Tekağaç mevkisinde bir tekneyi durdurdu.

Ekipler, tekne ile Yunanistan adalarına gitmeye çalışan Suriye uyruklu 20 sığınmacıyı yakaladı. Karaya çıkartılan göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin çalışmalarını sürdüren Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmenlerin geçişini organize ettikleri iddiasıyla biri Suriyeli 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Suriye uyruklu F.E.S. ve Türk vatandaşları S.D. ile M.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğer iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.