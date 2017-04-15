Aydın’da 180 kök kenevir ele geçirildi

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği yasa dışı ekim operasyonunda 180 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli 1 kişi adli makamların talimatı ile serbest bırakıldı.

Aydın’da 180 kök kenevir ele geçirildi
Eklenme: 15 Nisan 2017, 10:06

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği yasa dışı ekim operasyonunda 180 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, Bozdoğan ilçesine bağlı Haydere Mahallesinde yasa dışı olarak Hint keneviri ekildiği ihbarı alındı. Yapılan araştırmalar sonucunda mahallede ikamet eden E.Y’nin uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri ektiği tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararı ile E.Y’ye ait tarlaa arama yapıldı.

E.Y’ye ait tarlanın kenarındaki su kanalında 115 adet dikili, 65 adet dikime hazır halde olmak üzere 5 - 6 santimetre uzunluğunda toplam 180 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Şüpheli E.Y., ifadesinin alınmasına müteakip adli makamların talimatı ile serbest bırakıldı.

 
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