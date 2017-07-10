Aydın’da 15 Temmuz şehit ve gazileri için koşu düzenlenecek

Aydın Valiliğinin 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası programı etkinlikleri kapsamında Türkiye Atletizm Federasyonu’nun katkılarıyla 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Halk Koşusu düzenlenecek. Aydın-İzmir karayolu Atatürk Devlet Hastanesi karşısında 12 Temmuz 2017 Çarşamba günü saat 10.00’da başlayacak 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Halk Koşusu Adnan Menderes Bulvarı Atatürk Kent Meydanında sona erecek.

Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bekir Çeker “Türk milletinin demokrasiyle yaşama özgürlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti’nin içte ve dışta bağımsızlığına, ülkemizin huzur ve refahına göz diken hain çetelerin 15 Temmuz gecesinde yapmaya çalıştığı kalkışmayı, sokaklara dökülen genç yaşlı, kadın erkek, Türk Milletinden milyonların bastırdığı 15 Temmuz Destanında şehadete intikal eden Şehitlerimiz ve Gazilerimiz anısına düzenleyeceğimiz halk koşusuna tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.