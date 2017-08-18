Aydın’da 11 kişilik hayvan hırsızlığı şebekesi çökertildi

Edinilen bilgiye göre; Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuyucak ilçesi Başaran ve Azizabat mahallelerinde ikamet eden bazı şahısların organize olarak başta Aydın ve ilçeleri olmak üzere çevre illerden çaldıkları büyük ve küçükbaş hayvanları değerinin altında satarak haksız kazanç elde ettikleri istihbarı üzerine harekete geçti. Aydın’da 7 ve Denizli’de 4 olmak üzere 11 şüpheliye yönelik 22 ayrı adres ile 5 araca yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda; B.K., Ö.G., İ.A., M.K., G.Ç., S.K. H.K., E.A., B.A., H.K. ve T.Ü. isimli şüphelilere ait ev ve eklentileri ile araçlarında yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 70 adet av tüfeği fişeği, 3 adet çalıntı motosiklet, 10 adet küçükbaş, 156 adet büyükbaş hayvan, 26 adet kulak küpesi, 1 adet sahte plaka, 1 adet güneş paneli, 1 adet akü, 1 adet jeneratör, 1 adet bağ makası, 3 adet su pompası, 2 adet çalıntı oto teybi, 1 adet çim biçme makinesi, 1 adet muşta ve 2 adet eldiven ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.K., Ö.G., G.Ç., S.K., B.A., T.Ü. ve H.K. ile Hatay’ın İskenderun ilçesinde askerlik görevini yapmakta olan M.K. tutuklanarak cezaevine konuldu. E.A., H.K. ve İ.A. isimli şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.