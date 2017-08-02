Aydın Valiliği'nden dolandırıcılık uyarısı

Aydın Valililiğinden yapılan açıklamada; “Son günlerde bazı telefon dolandırıcılarının kendini Vali, Vali Yardımcısı, Valilik Özel Kalem Müdürü gibi tanıtarak işadamları, esnaf ve hayırsever vatandaşlarımızı dolandırmaya yönelik girişimlerde bulunduğu tespit edilmiştir.

Bu şekilde cereyan eden olaylarda maddi ve manevi mağduriyetlerin yaşanmaması için vatandaşlarımızın bu tür aramalara asla itibar etmemeleri gerekmektedir. Art niyetli kişilerin tespit edilmesi ya da telefon dolandırıcılığına maruz kalınması halinde en yakın Jandarma veya Polis Merkezlerine bilgi verilmesi, Emniyet Müdürlüğü’nün 155 veya Jandarma Komutanlığı’nın 156 ihbar hatlarına şikâyette bulunmaları önemle rica olunur” denildi.