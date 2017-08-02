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Aydın TÜMSİAD’tan Vali Köşger’e ziyaret

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Aydın Şubesi yönetim kurulu, Aydın’da kısa bir süre önce göreve başlayan Vali Yavuz Selim Köşger’e nezaket ziyaretinde bulundu.

02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:22
Aydın TÜMSİAD’tan Vali Köşger’e ziyaret

Aydın Hükümet Konağında, Valilik makamında gerçekleşen ziyarette TÜMSİAD’ı temsilen Başkan Nusret Ünal, il sekreteri Talat Çerçi, Başkan yardımcıları Yüksel Yolçi, Ali Dinçer, Hakan Çamlıca, Ömür Alcak ve Serdar Ertuğrul hazır bulundu.

Ziyarette TÜMSİAD adına söz alan Başkan Nusret Ünal, “Valimizin ilimiz hakkındaki detaylı bilgisi bizleri hem hayran bıraktı hem de umutlandırdı. İlimizin, tarımsal olarak, turizm olarak, yer altı ve yer üstü kaynakları olarak potansiyeli malum. Sayın Valimiz bu konularda ilimize katma değerler katacak bilgi ve ufka sahip. Bize de bir görev düşerse daima hazırız.Kendisini tekrar tebrik ediyor, yeni görevinde muvaffakıyetler diliyoruz. Allah utandırmasın” dedi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2017 Çarşamba 11:22
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