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Aydın Söke’de trafik kazası: 3 yaralı

Aydın Söke’de meydana gelen kazada özel araç şarampole yuvalardı, yan yatan araç ağaçlara çarptı. Kazada biri bebek 3 kişi yaralandı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:10
Aydın Söke’de trafik kazası: 3 yaralı

Filiz Kurt yönetimindeki 09 BH 409 plakalı hafif ticari kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yolun karşı şeridine geçerek, yoldan çıktı. Şarampole yuvarlanan araç yan yatarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı. Araçta bulunan biri bebek, üç kişi yaralanırken; araçtan çıkarılan şahıslar Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç sürücüsü Filiz Kurt ve bebeği Kerem Alp Kurt’un Söke’deki ilk tedavisi sonrası Aydın’a sevk edildikleri, Metehan Kurt’un ise Söke Devlet Hastanesi’nde tedavisine devam edildiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 14:10
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